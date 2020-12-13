"Нам доведеться попросити Мессі піти на фінансові поступки. З тими умовами оплати, які у нього є зараз, ситуація нестабільна. Мессі писав найпрекрасніші сторінки в клубній історії, і ми повинні вшановувати наших легенд. Але така реальність. Ми попросимо його про цю жертву. Якщо він не погодиться, то тоді він піде.

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Якщо чесно, мені здається, що потрібно говорити про ситуацію прямо. Не можна нікого обманювати. Ми зробимо все, щоб Мессі залишився, але завжди будемо ставити інтереси клубу на перше місце. Він не вище, ніж Барса.

Чи хочу я, щоб він залишився? Так. Але не за будь-яку ціну. Зарплати повинні відповідати можливостям клубу.

Лео не ставить гроші на перше місце. Він уже є найбільш високооплачуваним гравцем світу. Коли він говорить, що піде цього літа, не потрапляйте в пастку. Він каже, що це не через гроші, а тому, що народжений переможцем. Зараз команда недостатньо конкурентоспроможна. Тому ми повинні переконати його, що створимо проект для перемог. І вже тоді він ухвалить рішення, яке вважатиме за потрібне", – цитує Русо Mundo Deportivo.

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