“Мені не потрібно, щоб хтось довіряв мені. Мене дратує, коли люди запитують мене, чи маю я намір подати у відставку. Інші колеги не отримують такий самий тиск. Я звільнився з Мілана, бо не вірив, що зможу там працювати, але звільнятися тут не буду. Я тут, виконую свою роботу. Я працюю чотири роки і вчетверте буду у півфіналі Кубка Італії. Я хотів би подивитися, як Інтер обійдеться без Ромелу Лукаку та Лаутаро Мартінеса протягом місяця...

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Президент звернувся до команди і заспокоїв мене, навіть якщо мені це не потрібно. Я роблю свою роботу, але якщо це не оцінюють – що ж, тоді це неважливо. Ніхто мені нічого не дав, тому я не впадаю в депресію, але перемагати в Наполі важко. Якщо мене дратуватимуть більше, то поїду тренувати в Кувейт чи щось інше. Я знаю, що це частина роботи, і я буду продовжувати працювати до тих пір, поки мені дозволять. Але те, що відбувається останнім часом, є надмірним. Коли я приїжджаю на інтерв'ю, перше питання, яке я очікую, це те, що я вже четвертий рік працюю тренером і перебуваю в четвертому півфіналі своєї кар'єри", – наводить слова Гаттузо Football Italia.

Нагадаємо, контракт тренера з Наполі завершується вже цього літа, а новий він поки не підписав.

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