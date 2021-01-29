"Якщо мене дратуватимуть більше, то поїду тренувати в Кувейт": Гаттузо обурений розпитуваннями про свою відставку
Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо втомився від надмірної уваги журналістів.
“Мені не потрібно, щоб хтось довіряв мені. Мене дратує, коли люди запитують мене, чи маю я намір подати у відставку. Інші колеги не отримують такий самий тиск. Я звільнився з Мілана, бо не вірив, що зможу там працювати, але звільнятися тут не буду. Я тут, виконую свою роботу. Я працюю чотири роки і вчетверте буду у півфіналі Кубка Італії. Я хотів би подивитися, як Інтер обійдеться без Ромелу Лукаку та Лаутаро Мартінеса протягом місяця...
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Президент звернувся до команди і заспокоїв мене, навіть якщо мені це не потрібно. Я роблю свою роботу, але якщо це не оцінюють – що ж, тоді це неважливо. Ніхто мені нічого не дав, тому я не впадаю в депресію, але перемагати в Наполі важко. Якщо мене дратуватимуть більше, то поїду тренувати в Кувейт чи щось інше. Я знаю, що це частина роботи, і я буду продовжувати працювати до тих пір, поки мені дозволять. Але те, що відбувається останнім часом, є надмірним. Коли я приїжджаю на інтерв'ю, перше питання, яке я очікую, це те, що я вже четвертий рік працюю тренером і перебуваю в четвертому півфіналі своєї кар'єри", – наводить слова Гаттузо Football Italia.
Нагадаємо, контракт тренера з Наполі завершується вже цього літа, а новий він поки не підписав.
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