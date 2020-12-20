"Я 9 з половиною років пропрацював з цією людиною. Те, що було – те загуло. Це хороший господарник, той генеральний директор, при якому Зоря стала тим клубом, яким вона є. Це людина, яка теж дуже сильно переживала за команду, у глобальних моментах Рафаїлов дуже допомагав. Приймав такі рішення, які на даний момент інші гендиректори не зможуть прийняти.

"Від Будківського чекав набагато більшого": Вернидуб оцінив потенціал своїх колишніх підопічних

Те, що було у нас – це все було відкрито і особисто. Це мені подобалося. Ми все одно завжди знаходили компроміс і тиснули один одному руку – це дорогого коштує. Були моменти, коли я хотів піти, а він горою стояв за мене. Це було на початку моєї роботи в Зорі, коли ми програли Краматорську на Кубок. Він повертався зі мною в Луганськ, я вдячний йому за це. Були моменти навпаки, коли у нього щось не складалось з президентом. Я дотримувався тієї позиції, що поміняти його на незрозуміло кого – неправильно. Людина при справі, виконує великий обсяг роботи і вирішує багато питань.

У нас було два конфлікту: на початковому шляху, ще в Луганську і до війни, коли ми бронзу виграли. Нехай це залишиться на командній кухні, мені не хотілося б це виносити. Найважливіше, що ми зробили висновки. Сергій Рафаїлов – не важка, а нормальна людина. У мене щодо нього жодних образ.

Наскільки комфортно працювати з людиною, яка вважає, що Росія – це добре, що з нею треба дружити? Складно, звичайно. Головне, не звертати на це увагу. Це життя. Говорити щось одне, а потім інше – неправильно. Потрібно вибрати одну позицію. Якщо людина каже, що любить Росію, отже, бери валізу і їдь в Росію", – сказав Вернидуб в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

Чорна перлина Кварцяного і кримінальні зв’язки Мілевського: призовий кросворд від головного редактора