"Майбутній матч Динамо проти Гента? АЗ був сильнішим за Гент. Але в минулому році проти бельгійців грала Олександрія і матчі провели на гідному рівні. Зараз Київ із новим тренером, амбіціями.

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Якщо Луческу виведе Динамо в груповий етап Ліги чемпіонів, то ту скульптуру, яка накрита полотном на базі Шахтаря, Ігор Суркіс викупить у Сергія Палкіна", – поділився Шевчук у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, Шахтар планував відкрити пам'ятник Луческу на честь його 75-річчя, проте після його приходу в Динамо скульптуру перенесли подалі від тренувальної бази "гірників".

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