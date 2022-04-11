Український тенісист Сергій Стаховський розкритикував екс-форварда Динамо Віктора Леоненка за слова, що той не засуджує російських спортсменів, які мовчать про вторгнення Росії в Україну.

"Якщо гівнолюдину не змінила війна, то й труна не змінить.

"Пи*дуй за кораблем і Луческу прихопи": Кополовець та Козловський знищили Леоненка за "спорт внє палітікі"

Так і залишиться гівнолюдиною", – написав Стаховський у коментарях Брутального футболу.

Нагадаємо, напередодні такої ватної позиції Леоненка не витримали президент Руха Григорій Козловський і колишній спортивний директор Миная Михайло Кополовець. Перший обізвав експерта "ган*оном", а другий відправив услід за російським кораблем.

Росія напала на Україну: УЄФА не пускає Динамо до Барселони та Реала, сльози гравців Шахтаря (LIVE)