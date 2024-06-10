Вже колишній голкіпер Шахтаря Андрій Пятов, який нині входить до тренерського штабу Маірно Пушіча, знайшов цікаву особливість у підготовці до гри Тараса Степаненка.

"Ми за Стьопою з хлопцями, коли ще грав, відзначили одну специфіку. Подивіться, коли він на гру виходить.

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Якщо в нього футболка заправлена – то все, це будуть зараз баталії, це у нього настрій такий. Якщо не заправлена – на розслабончику, "Пасік, пасік", таке. Стьопа – показник зараз для молоді, приклад", – сказав Пятов у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, Степаненко у сезоні 2023/24 провів за Шахтар 31 поєдинок у всіх турнірах, в яких відзначився асистом. Нині 34-річний півзахисник перебуває у таборі національно збірної України і готується з командою до виступу на Євро-2024.

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