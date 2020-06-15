Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков розповів, як формував свою команду переможців чемпіонату світу U-20.

"Не було б команди 2015-го – чемпіонів світу ніколи б не стало у 2019-му. По-перше, дисципліна. Дуже ретельно підбирав кожного футболіста. Щоб у жодному разі не пробрався якийсь щуряк. Щоб не було негативного моменту.

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Були футболісти, які мене за ігровими якостями влаштовували, але не за людськими. Я міг сказати прямо. У мене був тренерський штаб, я завжди радився. Відчепив 2-3 гравців через це. Я промахнувся у Новій Зеландії. Взяв людей неперевірених за людськими якостями. Вони мені багато нашкодили.

Якщо футболіст суперталановитий, але щуряк – я не візьму його в команду. Навіщо він мені потрібен? Футбол – командний вид спорту. Нехай у клубі у себе викаблучуються, а це національна збірна. Ми представляємо всю країну і я за це відповідальний. Для когось це гучні слова, для мене – ні", – сказав Петраков у коментарі програмі "Профутбол".

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

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