toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
КОЛОС - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - ЕЙБАР

"Якщо футболіст суперталановитий, але щуряк – не візьму його в команду": Петраков – про критерії підбору гравців

12:33 176 Читать на русском
"Якщо футболіст суперталановитий, але щуряк – не візьму його в команду": Петраков – про критерії підбору гравців
Олександр Петраков / Фото: П. Кубанов

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков розповів, як формував свою команду переможців чемпіонату світу U-20.

"Не було б команди 2015-го – чемпіонів світу ніколи б не стало у 2019-му. По-перше, дисципліна. Дуже ретельно підбирав кожного футболіста. Щоб у жодному разі не пробрався якийсь щуряк. Щоб не було негативного моменту.

"Зі мною важко – я незговірливий хлопець": Петраков розповів про пропозиції роботи після перемоги на чемпіонаті світу

Були футболісти, які мене за ігровими якостями влаштовували, але не за людськими. Я міг сказати прямо. У мене був тренерський штаб, я завжди радився. Відчепив 2-3 гравців через це. Я промахнувся у Новій Зеландії. Взяв людей неперевірених за людськими якостями. Вони мені багато нашкодили.

Якщо футболіст суперталановитий, але щуряк – я не візьму його в команду. Навіщо він мені потрібен? Футбол – командний вид спорту. Нехай у клубі у себе викаблучуються, а це національна збірна. Ми представляємо всю країну і я за це відповідальний. Для когось це гучні слова, для мене – ні", – сказав Петраков у коментарі програмі "Профутбол".

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу

blog_ava
Зоря – Динамо: Саленко виніс невтішний вердикт команді Скрипника
11:13
3761
Теги
Збірна України Олександр Петраков Олександр Петраков Україна U-17 Україна U-17 Україна U-20 Україна U-20
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
44
хв
Леванте
20:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук