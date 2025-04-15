"Чи правда, що Динамо цікавится вінгером Олімпіакоса (Луїсом Пальмою)? Іноді Динамо використовують вже більше як бренд. Люди повинні розуміти, що якщо Динамо, то це певна історія, можна когось продати. Динамо цікавиться різними футболістами, Динамо цікавиться підсиленням з будь-яких інших країн. Але, як показує практика, легіонери, які зараз приїжджають, їм дуже важко адаптовуватися. Тому що умови, коли ти живеш у Києві постійно, це важко. Навіть Шахтар живе менше, але іноді бувають. Це в будь-який момент може прилетіти, коли ти навіть не знаєш, що там може бути це. І це суттєво впливає.

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Тому для Динамо зараз є можливості того, щоб обирати своїх українських футболістів. Подивимося, яка буде доля Буяльського та Шапаренка після закінчення чемпіонату. Зараз говорити про те, що когось будуть купувати – я сумніваюся. Тут би Волошина до ладу привести, тому що футболіст вже повинен демонструвати високий рівень. Півтора року сидіти серед потенційно сильних – це занадто довго.

Тому я не думаю, що мова про те, що Динамо може вже зараз купити когось з іноземців. Тому що не складається. Купили Перріса – не пішов, купили Раміреса – не пішов, Лонвейка – не пішов. Це своєрідна історія. Ми живемо в складній ситуації.

Зараз треба покладатися повністю на свої сили і на свою академію. І бачимо, що в Динамо вона все ж існує. Якщо є вихованці клубу, які можуть обігрувати весь інший чемпіонат України, отже вона працює. Можливо, поки не на такому рівні, щоб бути конкурентною в Європі, але на рівні чемпіонату України вона працює настільки, щоб команда боролася за чемпіонство. Це немало", – резюмував Циганик у ефірі своєї програми.

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