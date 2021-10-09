"Думаю, сьогодні головним було забрати 3 очки – для нас, для країни. Ми давно не вигравали, гадаю, це був вирішальний матч. Важливо везти додому три очки. Наступний матч у Львові, їдемо туди з хорошим настроєм. Для нас було навіть краще, що фіни діяли активно. Ми були готові до контратак і добре виходили у першому таймі. Ми відпрацьовували це на тренуваннях, віддавали ініціативу супернику. Потім було багато вільних зон, тому, в принципі, наш план спрацював.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Якщо чесно, швидкий гол у плани не входив. Ми готувались, що будемо високо пресингувати їх з перших хвилин. Дуже поважаємо Фінляндію, але це не Франція, Іспанія чи Нідерланди. Потрібно було з перших хвилин пресингувати, почали активно – розіграли комбінацію, і Ярмоленко забив. Думаю, він забив правою у найбільш потрібний момент. Насправді, неважливо, як ти забиваєш. Головне, що ти приносиш результат команді, особливо в цій ситуації.

Після пропущеного гола було складно. Промайнула думка, що суперник знову закриється, але дуже добре, що ми знайшли момент і реалізували його. Дуже важливими стали і заміни. У нас є велика група хороших футболістів, яким потрібно довіряти. Всі приїздять у збірну, тренуються, заслуговують грати. Це була перемога нашої команди. Всі виклалися на повну – гравці, тренерський штаб. Ми приїхали з повною віддачею, адже для нас це дуже велика відповідальність. Особисто для мене приїзд у збірну – це позитивні емоції, завжди роблю це з великою відповідальністю. Якщо у Львові буде повний стадіон, це буде просто фантастика. Таких стадіонів дуже мало, повірте мені. Нам буде сильно потрібна підтримка фанатів. Хочеться забити вдома", – заявив Яремчук у коментарі каналу "Футбол".

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