Нагадаємо, нещодавно лондонський клуб отримав черговий удар. Романа Абрамовича відсторонили від керівної посади і заморозили продаж клубу, а самому Челсі заборонили трансферну діяльність, продовжувати контракти з гравцями та заблокували банківський рахунок. Як наслідок, переможець ЛЧ 2020/21 ризикує завершити поточний сезон достроково.

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"Чи залишуся я в Челсі до завершення сезону? Гарантую. Очевидно, що клуб опинився у складній ситуації. Ми є частиною АПЛ – одного із найкращих чемпіонатів світу. Вважаю, що якщо ми дограємо сезон, то це допоможе всім учасникам.

Треба визнати, що Челсі рухається поступово. Не все залежить від нас. Тривають розмови, щоб ми змогли завершити сезон. У цій ситуації потрібно просто виконувати свою роботу", – цитує Тухеля Daily Mail.

Наразі лондонський клуб посідає 3 місце в АПЛ та близький до виходу в чвертьфінал ЛЧ (2:0 у першому матчі з Ліллем).

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