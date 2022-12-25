"Важко обирати топ-3 випуски моєї програми, адже їх було багато. Якщо брати класичне інтерв'ю і відвертість героя, то мені дуже сподобалось з Марко Девічем. Він прийшов, і я бачила, що він налаштований говорити. Жодних тем-табу, питай що завгодно. Жодних обмежень по часу, говоримо скільки завгодно. Це був ідеальний спікер. Люди дивилися випуск з Девічем і казали, що круто.

Шацьких також був крутий. Ярмоленко, Маліновський... Пластун також шикарний був, його цікаво слухати. Зінченко ще коли в ПСВ грав. З ним була цікава історія, адже його випуск ми записували в боулінгу. Він мені програв лате. Цю програму задокументували, минули роки, а мені лате ніхто не виставив (сміється).

"Дуже приємно, Рінат": Бублій назвала дві речі, якими її вразив президент Шахтаря

Потім Сашко приходив на програму "Великий футбол" з Владою. А я кажу – Сашо, привіт, а пам'ятаєш лате?! Він справді забув. Я пішла на свій ефір, він на свій. Потім повертаюся, а в мене на столі лежить записка: "Пацан сказав – пацан зробив". І лате стоїть.

Найпровальніший випуск? Мені дуже важко було з Ващуком, от страшенно важко. Пам'ятаю, що це був ранковий запис. Ледь не 10 ранку, щось таке. Ващук книжку якусь планував випустити чи що... Він певний час виписував якісь уривки у Facebook, але не знаю, чи вийшла та книжка. І коли я його щось запитувала, то він відповідав – а от про це я розповім не вам, не тут. То чого ви прийшли до мене?

Зінченко став найкращим українцем за кордоном – результати голосування

Ще була якась історія, що він там щось сказав про Динамо, про керівництво у моїй програмі. Його процитували, а він прокоментував – "це все журналісти, які виривають з контексту". Питання було в тому, що він не згадав моє прізвище чи назву програми. Я потім дивилася звукову доріжку і не бачила нічого вирізаного. Думаю собі, що якщо будуть ще якісь претензії, то виставлю це як доказ. Такий осад залишився", – зізналася Бублій в інтерв'ю ТаТоТаке.

Зізнання Мудрика, скандал з Динамо, Мілевський у депресії: інтерв'ю з Романом Бебехом