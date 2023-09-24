"Я провів дуже поганий матч, робив багато помилок, але, зрештою, важливо зберігати концентрацію і боротися до кінця. Ми набрали три очки. Багато чого потрібно покращити. Навіть коли граєш погано, важливо набирати очки.

Камбек каталонців з 0:2 у відеоогляді матчу Барселона – Сельта – 3:2

Сельта дуже щільно грала у захисті, і це створило нам проблеми. Але ми були терплячі і, зрештою, виграли. Я був розгубленим, допускав багато технічного браку, що мені не властиво. Треба додавати. Якщо я виступатиму добре, клуб захоче мене викупити. Якщо виступатиму погано, відправлять назад Манчестер Сіті. Потрібно рухатися вперед крок за кроком", – розповів захисник в інтерв'ю Marca.

В матчі проти Сельти каталонці вирвали перемогу на останніх хвилинах. Жоау Канселу асистував Лєвандовскі та забив переможний гол. Нагадаємо, що португалець перейшов в Барселону на правах оренди з Манчестер Сіті.

Барселона в божевільному матчі вирвала перемогу у Сельти – Лєвандовскі оформив дубль, Канселу забив на останніх хвилинах