– Раніше ви дуже хвалили Бражка, але останнім часом він здав і втратив місце в основі Динамо. Причина його спаду не криється в тому, що він почав любовні стосунки з блогеркою Дашею Квітковою?

– Дивлячись, як він з нею зустрічається. Якщо Бражко всі сили віддає дівчині, то це могло й вплинути. Також велику роль відіграє його ставлення до тренувань і власного розвитку.

Бражко офіційно підтвердив стосунки з відомою вболівальницею Шахтаря

Факт у тому, що Шовковський перестав на нього звертати увагу. Бражко ще минулого року став запасним. Немає його – зник футболіст.

– Квіткова старша за Бражка на чотири роки, і в неї є дитина.

– Значить, їй потрібен чоловік. Якщо Бражко проводить з нею цілу ніч, то це позначається. Як говорили раніше: якщо футболіст одружився, то вважай, що один рік у нього випав. У матчі з Хамрун Спартанс (3:0) Бражко вийшов на заміну, але нічого не показав – я не бачив його на полі, – сказав Сабо у інтервʼю Blik.

До речі, Володимир Бражко нещодавно офіційно оголосив про стосунки з популярною блогеркою та відомою вболівальницею Шахтаря – Дашею Квітковою.

Динамо розгромило Хамрун у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – Буяльський оформив гол+пас