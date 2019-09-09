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"Якщо б у мене був вибір між Динамо та Шахтарем?" – Коноплянка назвав переваги донецького клубу

08:00 835 Читать на русском
"Якщо б у мене був вибір між Динамо та Шахтарем?" – Коноплянка назвав переваги донецького клубу
Євген Коноплянка / Фото ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка розповів про свій трансфер з Шальке та поділився першими враженнями від перебування в новому клубі.

"Пропозиція була раптова. Все швидко відбулося. Ми вийшли на зв'язок вночі. Я вибрав цей варіант, хоча були інші. Шахтар – це топ.

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Якщо вибирати Динамо чи Шахтар, у мене немає симпатій, це гра. Вибрав Шахтар через стилю гри, сподіваюся, буде ігрова практика. На моїй позиції немає Мессі чи Роналду, тому з усіма можна конкурувати.

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Відчуваю, що Шахтар буде мене цінувати. Відчуваєш себе іншою людиною, коли ти хтось в команді. Шукав варіант, щоб клуб хотів мене бачити. Я вдома, тут наші люди, яких треба тішити грою. Я тут, щоб піднімати кубки", – сказав Коноплянка в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, нещодавно донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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