"Якщо б матч закінчився нічиєю, це був би вдалий результат" – реакція чеських ЗМІ на перемогу України в матчі Ліги націй

Збірна України перемогла Чехію в матчі 1 туру Ліги націй. "Футбол 24" зібрав реакцію чеських ЗМІ на поразку своєї збірної від підопічних Шевченка.

Збірна Україна здобула вольову перемогу над Чехією в стартовому поєдинку Ліги націй. Підопічні Андрія Шевченка пропустили першими, проте два забиті м'ячі у компенсований час до кожного з таймів принесли "синьо-жовтим" перемогу.

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Чеські ЗМІ практично одноголосно віддали належне Україні та вважають поразку підопічних Яроліма цілком закономірною.

Sport.cz: "Ця поразка значно погіршила шанси на перемогу в групі Ліги націй, тепер треба перемагати у трьох матчах, що залишились. Шик допоміг блискуче розпочати поєдинок, але далі гра тривала по суті в одні ворота. Українцям трохи пощастило в моменті з другим голом, але результат можна вважати справедливим".

Ceskatelevize: "Болюча поразка. Цей прикрий гол (Зінченка – прим. Футбол 24) нівелював всі враження від хорошої гри голкіпера, який декілька разів рятував Чехію від голу. Україна відмінно відреагувала на швидкий пропущений м'яч. Команда Шевченка була більш активною, змушуючи Чехію переважно захищатись. Гол українців був справою часу".

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Isport.blesk: "Хаос в обороні та заслужена поразка. Гості не використали кілька хороших нагод, тому рахунок міг бути ще більшим. Чехія провела кілька пристойних атак, проте цього було надто мало для підсумкового успіху.

Схема 3-5-2 абсолютно себе не виправдала. Добре, що тренер це зрозумів і після перерви вніс корективи у гру. Це принесло певні результати, проте Україна і в другому таймі виглядала краще. Відмінно діяв Марлос, який постійно загострював ситуацію біля воріт Вацліка. Чеський захист точно запам'ятає цього гравця".

Sport.aktualne: "Гра, далека від ідеальної. Попри це Чехія могла сподіватись на нічию, адже українцям трохи пощастило в моменті з переможним голом Зінченка. Хоча заради справедливості варто зазначити, що команда Шевченка дійсно виглядала краще. У другому таймі збірна України змогла втілити свою перевагу у переможний гол, хоч і не без долі везіння. Тепер в інших матчах Ліги націй необхідно обов'язково перемагати".

Fotbal.idnes: "Вацлік – найкращий гравець матчу у складі Чехії. Україна виглядала значно краще і закономірно здобула перемогу. Якщо б матч завершився нічиєю, це було б хорошим результатом, враховуючи хід подій на полі.

Команда Шевченка контролювала гру протягом всього матчу попри швидкий пропущений гол. Суперник виглядав краще як у плані командної взаємодії, так і індивідуально. Другий тайм вийшов дещо кращим – Чехія почала частіше виходити в атаку, проте не отримала від цього жодних дивідендів. Гості під кінець матчу суттєво додали та заслужено вирвали перемогу".

Нагадаємо, вже 9 вересня у Львові збірна України проведе матч 2 туру ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Словаччини.

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