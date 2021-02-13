"Вболівальників варто пускати на стадіони. У нас не буде по 40-50 тисяч народу ходити. Якщо 2-3 тисячі прийде – вже буде добре.

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На "Арені Львів" їх навіть не буде помітно. Навіть при 10 тисячах нічого страшного не буде. Головне – стежити за розсаджуванням, ось і все. Футбол без глядачів – це не футбол", – сказав Маркевич у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, друга частина сезону в українській Прем'єр-лізі стартує вже сьогодні, 13 лютого. Відкриватимуть програму 14-го туру о 14:00 два матчі: Зоря зіграє з Десною, а Минай прийматиме Львів. О 17:00 свої поєдинки проведуть лідери першості: Динамо зустрінеться з Олімпіком, а Шахтар побореться з Колосом.

Зоря – Десна: анонс матчу УПЛ