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Яковенко забив гол за Есб'єрг у чемпіонаті Данії

17 березня 22:34 168 Читать на русском
Яковенко забив гол за Есб'єрг у чемпіонаті Данії
Юрій Яковенко (ліворуч) / фото: ФК Есб'єрг

Форвард Юрій Яковенко допоміг Есб'єргу здолати Вайле.

Данія. Суперліга, 26-й тур

Есб'єрг – Вайле – 2:1

Голи: Яковенко, 70, Кауко, 90+2 – Соуза, 59 (пен.)

Вилучення: Парунашвілі, 82

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Есб'єрг у рідних стінах виявився сильнішим за Вайле. Український форвард Юрій Яковенко вийшов у стартовому складі своєї команди та відновив паритет у матчі, забивши на 70-й хвилині. Команда Яковенка в підсумку святкувала перемогу завдяки голу у компенсований до другого тайму час.

Українці у складі Вайле Сергій Гринь та Владлен Юрченко розпочали матч на лаві для запасних. Гринь вийшов на поле на 54-й хвилині, однак не зміг відзначитися результативними діями.

Після цієї перемоги Есб'єрг вийшов на 5 позицію у данській Суперлізі. Вайле є абсолютним аутсайдером першості.

Теги
Світ Відеоновини Есб'єрг Есб'єрг Вайле Вайле Українці за кордоном Юрій Яковенко Юрій Яковенко Сергій Гринь Сергій Гринь Владлен Юрченко Владлен Юрченко
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