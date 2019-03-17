Яковенко забив гол за Есб'єрг у чемпіонаті Данії

Форвард Юрій Яковенко допоміг Есб'єргу здолати Вайле.

Данія. Суперліга, 26-й тур

Есб'єрг – Вайле – 2:1

Голи: Яковенко, 70, Кауко, 90+2 – Соуза, 59 (пен.)

Вилучення: Парунашвілі, 82

Яремчук оформив дубль за Гент

Есб'єрг у рідних стінах виявився сильнішим за Вайле. Український форвард Юрій Яковенко вийшов у стартовому складі своєї команди та відновив паритет у матчі, забивши на 70-й хвилині. Команда Яковенка в підсумку святкувала перемогу завдяки голу у компенсований до другого тайму час.

Українці у складі Вайле Сергій Гринь та Владлен Юрченко розпочали матч на лаві для запасних. Гринь вийшов на поле на 54-й хвилині, однак не зміг відзначитися результативними діями.

Після цієї перемоги Есб'єрг вийшов на 5 позицію у данській Суперлізі. Вайле є абсолютним аутсайдером першості.