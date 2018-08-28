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Яковенко: Якщо Динамо тиснутиме на ворота Аякса протягом усього матчу, кияни матимуть шанси на загальний успіх

16:32 593 Читать на русском
Яковенко: Якщо Динамо тиснутиме на ворота Аякса протягом усього матчу, кияни матимуть шанси на загальний успіх
Олександр Яковенко / ФК Динамо

Колишній півзахисник Динамо Олександр Яковенко вважає, що Динамо потрібно залишити свої ворота недоторканими та шукати шанси в атаці.

"Думаю, що результат першого матчу закономірний. Аякс виглядав краще. Можливо, якби ці команди зіграли в інший день, для киян все могло бути інакше. Але однозначно, матч-відповідь в Києві буде інший. Підтримка уболівальників, домашній стадіон повинні допомогти Динамо зіграти краще, ніж у першій грі.

В деяких моментах матчу з Аяксом в Амстердамі команда Олександра Хацкевича виглядала досить переконливо і навіть цікавіше господарів. В принципі, якщо вийде тиснути на ворота гостей протягом усього матчу, тоді шанси на загальний успіх обов'язково будуть.

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Рахунок 1:3 для Динамо не такий катастрофічний, як 0:3, 0:4 або 0:5. Треба забити швидкий гол в Києві, після цього, мені здається, з боку обох команд може піти рівна і відкрита гра.

Впевнений, що Аякс не зіграє від оборони в Києві. Голландці будуть діяти у своїй манері так, як вони завжди грають – це комбінаційний футбол з акцентом на атакувальні дії. Мені здається, голландські клуби в принципі майже не грають від оборони.

Тому моменти у Динамо обов'язково будуть і головне їх реалізувати, але при цьому не забувати про оборону, щоб не пропустити гол на своєму полі. Треба берегти свої ворота і тоді будуть шанси пройти Аякс за сумою двох матчів", – цитує Яковенка Команда1.

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Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

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