Яковенко: Якщо Динамо тиснутиме на ворота Аякса протягом усього матчу, кияни матимуть шанси на загальний успіх

Колишній півзахисник Динамо Олександр Яковенко вважає, що Динамо потрібно залишити свої ворота недоторканими та шукати шанси в атаці.

"Думаю, що результат першого матчу закономірний. Аякс виглядав краще. Можливо, якби ці команди зіграли в інший день, для киян все могло бути інакше. Але однозначно, матч-відповідь в Києві буде інший. Підтримка уболівальників, домашній стадіон повинні допомогти Динамо зіграти краще, ніж у першій грі.

В деяких моментах матчу з Аяксом в Амстердамі команда Олександра Хацкевича виглядала досить переконливо і навіть цікавіше господарів. В принципі, якщо вийде тиснути на ворота гостей протягом усього матчу, тоді шанси на загальний успіх обов'язково будуть.

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Рахунок 1:3 для Динамо не такий катастрофічний, як 0:3, 0:4 або 0:5. Треба забити швидкий гол в Києві, після цього, мені здається, з боку обох команд може піти рівна і відкрита гра.

Впевнений, що Аякс не зіграє від оборони в Києві. Голландці будуть діяти у своїй манері так, як вони завжди грають – це комбінаційний футбол з акцентом на атакувальні дії. Мені здається, голландські клуби в принципі майже не грають від оборони.

Тому моменти у Динамо обов'язково будуть і головне їх реалізувати, але при цьому не забувати про оборону, щоб не пропустити гол на своєму полі. Треба берегти свої ворота і тоді будуть шанси пройти Аякс за сумою двох матчів", – цитує Яковенка Команда1.

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