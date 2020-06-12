Яковенко відзначився голом за Есб'єрг – божевільний тайм з 5 м'ячами і асистом від екс-голкіпера Арсенала

Есб'єрг і Раннерс влаштували справжнє шоу в матчі 27 туру чемпіонату Данії.

Чемпіонат Данії, 27 тур

Есб'єрг – Раннерс – 4:2

Голи: Дауда, 8, Яковенко, 17, Брорссон, 27, Кауко, 90+2 – Рійс, 42, Гаммерсгей-Містраті, 45+1

Юрій Яковенко вийшов у основі і взяв участь у бліцкригу господарів. Рахунок відкрив Мохаммед Дауда з передачі голкіпера Віто Манноне. Екс-гравець лондонського Арсенала запустив м'яч через все поле, а захисники Раннерс не втримали сенегальця. Через дев'ять хвилин відзначився і Яковенко, в середині тайму українця підтримав Брорссон – 3:0.

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Есб'єрг вирішив, що справу зроблено, і явно розслабився. Покарання прийшло перед свистком на перерву – Раннерс швидко відквитав два м'ячі, змусивши суперника хвилюватись. Втім, другий тайм і близько не був таким феєричним, дочекатися ще одного взяття воріт вдалося аж у компенсований час – постарався Кауко.

Перемога дозволила Есб'єргу дещо покращити турнірне становище, однак Яковенко і компанія все ще залишаються на останньому місці своєї групи вибування.

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