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Яковенко відзначився асистом за Есб'єрг

21 липня 23:49 96 Читать на русском
Яковенко відзначився асистом за Есб'єрг
Юрій Яковенко (справа) / Фото ФК Есб'єрг

Юрій Яковенко віддав гольову передачу у матчі чемпіонату Данії.

Чемпіонат Данії, 2 тур

Есб'єрг – Хобро – 1:1

Голи: Сойрі, 40 – Ахмедходжіч, 90+3

Український нападник відзначився асистом у кінцівці першого тайму. Яковенко скинув м'яч головою на хід Сойрі, який впевнено розібрався з голкіпером опонентів.

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Втім, Есб'єрг не зміг вибороти три очки. На останніх хвилинах зустрічі Ахмедходжіч зрівняв рахунок і залишив команду Яковенка з одним пунктом після двох зіграних турів данської Суперліги.

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Світ Юрій Яковенко Юрій Яковенко Есб'єрг Есб'єрг Хобро Хобро Українці за кордоном
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