Яковенко відзначився асистом за Есб'єрг

Юрій Яковенко віддав гольову передачу у матчі чемпіонату Данії.

Чемпіонат Данії, 2 тур

Есб'єрг – Хобро – 1:1

Голи: Сойрі, 40 – Ахмедходжіч, 90+3

Український нападник відзначився асистом у кінцівці першого тайму. Яковенко скинув м'яч головою на хід Сойрі, який впевнено розібрався з голкіпером опонентів.

Маліновський вдруге поспіль відзначився асистом у товариському матчі Аталанти

Втім, Есб'єрг не зміг вибороти три очки. На останніх хвилинах зустрічі Ахмедходжіч зрівняв рахунок і залишив команду Яковенка з одним пунктом після двох зіграних турів данської Суперліги.