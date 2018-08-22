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Яковенко: У Аякса гри як такої поки що немає

21:14 167 Читать на русском
Яковенко: У Аякса гри як такої поки що немає
Олександр Яковенко / фото із соцмереж

Екс-футболіст Динамо і новоспечений експерт телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Яковенко поділився очікуваннями від першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо.

"У Аякса хороша команда за підбором гравців. Однак, гри як такої у них поки що немає. У Нідерландах їх дуже сильно критикують за це.

Аякс – Динамо: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Буду вболівати за Динамо. Сподіваюся, кияни виграють і пройдуть далі", – сказав Яковенко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Матч і онлайн-трансляція Аякс – Динамо на "Футбол 24" стартують о 22:00 за київським часом. Гру транслюватиме канал "Футбол 2".

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс

live 49'
3 : 1
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Аякс Аякс Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Олександр Яковенко Олександр Яковенко
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