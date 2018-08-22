Яковенко: У Аякса гри як такої поки що немає

Екс-футболіст Динамо і новоспечений експерт телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Яковенко поділився очікуваннями від першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо.

"У Аякса хороша команда за підбором гравців. Однак, гри як такої у них поки що немає. У Нідерландах їх дуже сильно критикують за це.

Аякс – Динамо: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Буду вболівати за Динамо. Сподіваюся, кияни виграють і пройдуть далі", – сказав Яковенко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Матч і онлайн-трансляція Аякс – Динамо на "Футбол 24" стартують о 22:00 за київським часом. Гру транслюватиме канал "Футбол 2".