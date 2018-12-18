Яковенко: Швидше турки почнуть говорити російською, ніж Селезньов їхньою мовою

Екс-футболіст Динамо Олександр Яковенко кумедно розповів про навички знання мов у форварда Акхісара та збірної України Євгена Селезньова.

"Женя Селезньов – такий хлопець, який буде відчувати себе своїм у будь-який тарілці, в будь-якому місці, в будь-якій країні. Він дуже комунікабельний, дуже відкритий, і швидше турки почнуть говорити російською, ніж він турецькою.

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Він ідеально спілкується англійською, у нього з усіма ідеальна комунікація, його всі розуміють. Він спілкується турецькою, англійською, і російською. Він молодець", – цитує Яковенка видання XXL.ua.

Нагадаємо, Селезньов знаходиться за крок від того, щоб покинути Акхісар. Головний тренер турецького клубу не розраховує на українського форварда.

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