Яковенко розкритикував гру Русина в матчі з Челсі

Колишній півзахисник київського Динамо, а нині – телеексперт Олександр Яковенко прокоментував гру нападника "біло-синіх" Назарія Русина проти лондонського Челсі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Коли Челсі забив другий м'яч, то лондонці розслабились і віддали ініціативу. У Динамо почали виникати атаки.

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Якщо потрібно було б забити більше, суперник зробив би це. У складі Динамо найкращим гравцем був Бойко. Це багато про що говорить. Епізод із непризначеним пенальті у ворота Челсі? Його потрібно було ставити.

У Русина неготовність до матчів такого рівня. Усю боротьбу в нього вигравали Давід Луїс і Крістенсен. Назарія не можна винити, але якщо б він чіплявся за м'яч, то Динамо було б легше виходити в атаки", – заявив Яковенко в ефірі каналу "Футбол 2".

Відзначимо, що кияни тричі пропустили від Челсі. Голами відзначилися Педро, Вілліан і Хадсон-Одой.

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