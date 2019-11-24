Яковенко продовжив свою вражаючу результативну серію асистом і допоміг Есб'єргу здобути першу перемогу за сім матчів

Український форвард Есб'єрга Юрій Яковенко не збирається збавляти обертів і продовжує тішити своєю ефективністю.

Чемпіонат Данії, 17 тур

Сількеборг – Есб'єрг – 1:2

Голи: Шварц, 30 – Кауко, 67, Дауда, 70

Перший тайм склався для гостей не надто вдало – Сількеборг скористався провалом у центрі оборони суперника, і Шварц закочував м'яч вже у порожні ворота. Есб'єрг не зміг відігратися до перерви, та й початок другого тайму не натякав на камбек.

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Однак все змінилося завдяки подвійному удару від команди Яковенка в середині другої половини. Спочатку Кауко залишився сам у районі одинадцятиметрової позначки і легко розстріляв голкіпера, а потім Дауда отримав зручну передачу від українського нападника і приніс Есб'єргу довгоочікувану перемогу. Яковенко не йде з поля без результативної дії вже у сьомому матчі поспіль – до цього він виключно забивав, а у звітній зустрічі показав і свої навички асистента.

Есб'єрг здобув свою першу перемогу в семи матчах чемпіонату Данії, однак становище команди залишається хитким – передостання сходинка у таблиці.

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