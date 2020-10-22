"Важко сказати, що це моє перше враження. Адже я досить давно знаю клуб, президента, інфраструктуру. В цілому все мені знайоме, незвичного нічого немає. Я досить давно знаю Олександра В’ячеславовича. Знаю його як професійну людину, яка дуже любить футбол та намагається створити хорошу команду. Тому, отримавши пропозицію, я довго не роздумував.

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Подібні рішення, зазвичай, я сам приймаю. Рідні не відмовляли, адже футбол – це наше життя, наша робота. Ми футбольна родина і подібні пропозиції для нас не є чимось космічним чи новим. Цілком звична справа. Я не був без футболу. Я весь цей час був у футболі. Я слідкую за футболом, я проводжу консультації, а для цього я завжди маю бути в темі. Тому хоч і не в тренувальному процесі, проте в футболі я був постійно.

Побажання вболівальникам? Сподіваюся не підвести їх очікування. Все, що від нас залежить, від всього тренерського штабу, будемо виконувати. Всі, і перша, і друга команди, мають працювати на результат", – наводить слова Яковенка офіційний сайт Оболоні.

Зауважимо, що нещодавно Яковенко очолив першолігову Оболонь, яка невдало розпочала сезон. У його тренерський штаб увійшли Геннадій Литовченко та Валерій Іващенко, тренером воротарів став Геннадій Тарасюк.

Оболонь після 6 турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги 15-ту сходинку, набравши 7 очок. До слова, у столичної команди є гра в запасі.

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