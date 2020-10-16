Оболонь з Броварів може звільнити чинного наставника Валерія Іващенка, а на його місце призначити Павла Яковенка.

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Як повідомляє Meta Ratings з посиланням на близькі до клубу джерела, така зміна на тренерському містку відбудеться у разі програшу у матчі проти Миколаєва в рамках 7-го туру Першої ліги – кредит довіри до Іващенка буде вичерпано. Наразі клуб із Броварів розташовується на 14-й сходинці у турнірній таблиці. Сам поєдинок відбудеться сьогодні, 16 жовтня, початок о 16:00.

Зауважимо, востаннє Павло Яковенко, який є головним претендентом на пост нового керманича Оболоні, займався тренерською діяльністю у 2008-2012 роках – працював з молодіжною збірною. Також екс-гравець Динамо очолював українські Металург і Борисфен та російські Хімки, Кубань, Ростов.

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