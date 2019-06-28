"Який сенс контракту з Шахтарем?" – новачок Карпат Вакуленко

Захисник Карпат Сергій Вакуленко прокоментував свій перехід до табору львів'ян.

"Карпати – це клуб, який має історію, вболівальників, тренувальну базу. Зі Львова чимало гравців йдуть на підвищення, тут хороші перспективи. Варто згадати хоча б Шведа, Кравця, Гуцуляка чи Лебеденка.

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Чи можу дихати на повні груди, коли став повноцінним гравцем Карпат, а не граю в оренді, маючи контракт с Шахтарем? А який сенс того контракту? Що він дає футболісту, який постійно вирушає в оренди? Якби мені було 17 років чи навіть 20, то це одна справа.

Я не отримував шансу, мене не розглядали в якості гравця донецької команди. Не давали можливості та не хотіли бачити в Шахтарі. При цьому, не враховували, як я грав і скільки забивав. Мене кілька разів залучали до тренувань з "гірниками" – на цьому все.

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В такому разі не бачу змісту пов’язувати себе контрактними обов’язками. Донецький клуб пішов мені на зустріч і ми попрощалися", – розповів Вакуленко у коментарі офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, Сергій Вакуленко підписав трирічний контракт із "левами". Інші деталі угоди наразі невідомі.

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