"Який геній стверджував, що це запобіжить травмам?": Гасперіні обурений новим правилом

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні скептично сприйняв збільшення кількості замін з 3 до 5.

"Я теж не люблю футбол без вболівальників, але це єдиний спосіб почати все спочатку. П'ять замін? Це погана ідея. Гра стає спотвореною.

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Ми стаємо схожими на баскетбол, це наче нам дозволили змінити свій двигун посеред Гран Прі. Болюче видовище. Взагалі, який геній стверджував, що це запобіжить травмам?" – заявив Гасперіні в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Аталанта Руслана Маліновського перед зупинкою сезону посідала четверту сходинку Серії А, маючи у своєму активі 48 очок.

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