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"Який геній стверджував, що це запобіжить травмам?": Гасперіні обурений новим правилом

06:00 452 Читать на русском
"Який геній стверджував, що це запобіжить травмам?": Гасперіні обурений новим правилом
Джан П'єро Гасперіні / Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні скептично сприйняв збільшення кількості замін з 3 до 5.

"Я теж не люблю футбол без вболівальників, але це єдиний спосіб почати все спочатку. П'ять замін? Це погана ідея. Гра стає спотвореною.

Маліновський з Аталантою дадуть рестарт Серії А – чемпіонат Італії повернеться раніше, ніж очікувалося

Ми стаємо схожими на баскетбол, це наче нам дозволили змінити свій двигун посеред Гран Прі. Болюче видовище. Взагалі, який геній стверджував, що це запобіжить травмам?" – заявив Гасперіні в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Аталанта Руслана Маліновського перед зупинкою сезону посідала четверту сходинку Серії А, маючи у своєму активі 48 очок.

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Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта Аталанта Італія Футбольні правила
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