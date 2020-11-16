Головний тренер лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью, вочевидь, не в захваті від поїздок гравців до таборів національних команд у розпал пандемії коронавірусу.

"Приголомшливий футбольний тиждень. Величезні емоції під час матчів збірних, чудові товариські матчі та тотальна безпека.

Моурінью втратив оборонця через COVID-19

Тестування на COVID-19 після кожного матчу, хаотична біганина в ході тренувальних сесій із дотриманням дистанції та багато іншого. Тим часом я після чергового тренування з усього шістьма гравцями вирішив зайнятися собою", – написав Моурінью у своєму Instagram.

Відзначимо, що для поточної міжнародної паузи характерна велика кількість нових захворювань на коронавірус. Зокрема, в таборі збірної Ірландії інфікувався оборонець "шпор" Мет Догерті.

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