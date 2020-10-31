"Матчі проти Руху і Інгульця для нас залишаються принциповими з Першої ліги. Чекаємо хорошу боротьбу і хорошу гру. Дебютантам потрібно набирати очки. Якби у нас були окуляри, ми спокійно могли б показувати якісну гру, а коли очок немає – якісна гра нікому не потрібна. Готові пожертвувати грою заради залікових балів.

Кобін оцінив готовність останніх новачків Миная

Якщо бути відвертим, Монзуль – найкращий арбітр чемпіонату. Вона мало помиляється, були моменти, але в цілому вважаю її найкращою. Ми не будемо дарувати квітів – подумають ще, що займаємося корупцією. Постараємося поводитися коректно, уникнувши вилучень", – поділився Кобін у коментарі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Минай та Рух зустрінуться вже завтра, 1 листопада, початок матчу о 14:00.

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