Якіні очолив Емполі

Емполі після звільнення Ауреліо Андреаццолі недовго перебував без тренера. Новим наставником тосканців став Джузеппе Якіні.

Джузеппе Якіні став новим головним тренером Емполі, інформує офіційний сайт клубу.

Деталі угоди наразі невідомі. Офіційне представлення Якіні відбудеться сьогодні на спеціальній прес-конференції. Цікаво, що вчора тосканці звільнили Ауреліо Андреаццолі в день його 65-річчя.

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54-річний Якіні протягом своєї тренерської кар'єри очолював Віченцу, Сампдорію, Венецію, Палермо, Сассуоло та інші команди.

Після 11 турів Емполі посідає 18 позицію в чемпіонаті Італії, набравши 6 очок.

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