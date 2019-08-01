Якимів перейшов до новачка чемпіонату Угорщини

Україна — 13:30 1070
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"Шахтар завжди так гратиме". Камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без Фонсеки
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Зоря – Будучность: анонс матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду ЛЄЛіга Європи — 08:00 4062
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Зідан оцінив гру Луніна після ефектного матчу Реала проти ФенербахчеТовариські матчі — 06:30 9983
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Тоттенхем по пенальті переграв Баварію у фіналі Audi Cup – "шпори" завоювали заслужений трофейСвіт — 31 лип 1098
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Шахтар у важкому матчі переграв Олександрію – чемпіона врятувала геніальність ТайсонаУкраїна — 31 лип 6436