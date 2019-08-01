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Якимів перейшов до новачка чемпіонату Угорщини

12:51 240 Читать на русском
Якимів перейшов до новачка чемпіонату Угорщини
Якимів проти Фреда / Фото УПЛ

Хавбек перебрався в один з найулюбленіших чемпіонатів українських легіонерів.

Угорський Капошвар на офіційному сайті оголосив про підписання Андрія Якиміва.

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Останнім клубом 22-річного півзахисника була Десна, в яку він перейшов минулого літа зі Сталі. Якимів не зміг закріпитися в основі чернігівської команди, тому нещодавно отримав статус вільного агента. Його контракт з новим клубом розрахований до літа 2021 року.

Капошвар став срібним призером другого дивізіону Угорщини і здобув право виступати в еліті в сезоні 2019/20.

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