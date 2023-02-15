Офіційний сайт Миная зазнав хакерської атаки і "впав". Над цим попрацювали російські хакери, які таким дивним способом вирішили підтримати своїх футболістів і влаштувати українцям проблеми зі зв'язком.

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Прес-служба закарпатців відреагувала на кібератаку клубного сайту на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram наступними словами: "Наші хлопці зламали вашим ребра, а ви нам – сайт? Які ж ви жалюгідні".

Нагадаємо, у турецькому готелі, де мешкав Минай під час зимових зборів, відбулась бійка з футболістами ярославського Шинника. Форвард закарпатців Данило Колесник заступився за прибиральницю, якій хамив росіянин. Замість вибачень за свою поведінку представник країни-окупанта проявив агресію до жінки, за що й отримав "виховну пілюлю" від українського футболіста.

До слова, наразі роботу сайту повністю відновлено.

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