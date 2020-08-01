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"Які тут пам'ятки? В'язниці, колонії хороші": Максимов згадав жахи роботи в Росії

21:22 - Читать на русском
"Які тут пам'ятки? В'язниці, колонії хороші": Максимов згадав жахи роботи в Росії
Юрій Максимов / Сайт Ворскли

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов має не надто приємні спогади про роботу в саранській Мордовії.

"Аеропорту там немає. Коли я приїхав, туди під'їхав КАМАЗ, я закинув сумки. Два літаки стоять – Ан-24. Я так подивився, думаю...

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Мене зустрів чудак, ми їдемо, розмовляємо з ним. Питаю, які тут пам'ятки? Він каже: "У нас в'язниці, колонії хороші". Відповідаю: "Спасибі, не хочеться поки". Не хочу навіть згадувати цей період, з бази практично не виходив. Там будинки перекошені, по вікна в землю стоять", – сказав Максимов в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, український фахівець відпрацював у Мордовії сезон 2013/14. Він відразу вивів команду в РПЛ, однак після цього розірвав контракт.

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Теги
Юрій Юрій Максимов Мордовія Мордовія Росія
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