– На жаль, програш, купа нереалізованих моментів біля чужих воріт. Ваші враження від поєдинку?

– Які можуть бути враження? Сьогодні ми програли, у нас знову було багато моментів, які нам не вдалося реалізувати. Також ми погано зіграли біля своїх воріт. Є над чим працювати, бо у нас багато помилок як спереду, так і позаду.

– Що сказав Віктор Анатолійович у роздягальні, бо у другому таймі Зоря активізувалася й на початку забила гол?

– Ми постійно починаємо десь погано, пропускаємо гол, який діє як ефект "холодного душу", і ми потім починаємо грати у футбол. Сказав, що треба зібратися, виходити та показувати нормальну гру й здобувати результат. Але потрібного результату сьогодні ми не здобули.

– На вашу думку, чого Зорі не вистачило для того, щоб пройти у наступний раунд?

– Реалізації своїх моментів, – сказав Будківський у коментарі Sport.ua.

