Напередодні з'явилася інформація, що нападник СК Дніпро-1 міг продовжити кар'єру в Динамо, але киян відлякали фінансові апетити за гравця збірної України.

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"12 мільйонів? Ми щодо Довбика взагалі не вступали в жодні переговори. Тому я не можу підтверджувати жодних сум, тому що перемовин не було", – цитує Ігоря Суркіса FanDay.

Нагадаємо, навесні 25-річний нападник збірної України тренувався з Динамо і зіграв у кількох благодійних матчах. Це мотивували тим, що на той момент СК Дніпро-1 не поновив тренування, тому Артему дозволили займатися з киянами. У Динамо запевняли, що Довбик лише підтримує форму після травми, а про потенційний перехід мова не йде.

У сезоні 2021/22, який був завершений достроково, нападник СК Дніпро-1 став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 14 голів. Його контракт з дніпровським клубом розрахований до кінця 2024-го.

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