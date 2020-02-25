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"Яке ж лайно цей хлопець": ван дер Ваарт пригадав першу зустріч із Кейном

10:48 626 Читать на русском
"Яке ж лайно цей хлопець": ван дер Ваарт пригадав першу зустріч із Кейном
Рафаель ван дер Ваарт / Чемпионат

Колишній півзахисник Тоттенхема Рафаель ван дер Ваарт розповів, як відреагував, коли вперше побачив Харрі Кейна.

"Пам'ятаю перше тренування Кейна, йому тоді було 18-19 років. Кожен другий дотик – головою. Я підійшов до нашого воротаря Гомеса і сказав: "Яке ж лайно цей хлопець".

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А тепер подивіться, Кейн – найкращий нападник в світі. Ця історія говорить тільки про те, що я нічого не розумію в футболі", – поділився ван дер Ваарт в коментарі виданню Чемпионат.

Нагадаємо, Рафаель ван дер Ваарт грав у Тоттенхемі з 2010 по 2012 роки. Харрі Кейн з'явився в першій команді "шпор" у 2011 році.

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Еуреліо Ґомес Еуреліо Ґомес Рафаель ван дер Ваарт Рафаель ван дер Ваарт Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Англія
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