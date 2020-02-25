"Яке ж лайно цей хлопець": ван дер Ваарт пригадав першу зустріч із Кейном

Колишній півзахисник Тоттенхема Рафаель ван дер Ваарт розповів, як відреагував, коли вперше побачив Харрі Кейна.

"Пам'ятаю перше тренування Кейна, йому тоді було 18-19 років. Кожен другий дотик – головою. Я підійшов до нашого воротаря Гомеса і сказав: "Яке ж лайно цей хлопець".

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А тепер подивіться, Кейн – найкращий нападник в світі. Ця історія говорить тільки про те, що я нічого не розумію в футболі", – поділився ван дер Ваарт в коментарі виданню Чемпионат.

Нагадаємо, Рафаель ван дер Ваарт грав у Тоттенхемі з 2010 по 2012 роки. Харрі Кейн з'явився в першій команді "шпор" у 2011 році.

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