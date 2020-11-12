Збірна України дізналася всіх суперників на груповому етапі Євро-2020. Спершу "синьо-жовті" зустрінуться з Нідерландами в Амстердамі, потім зіграють з Північною Македонією в Бухаресті, а в останньому турі там же поміряються силами з Австрією.

Євро-2020: календар матчів збірної України в груповому турнірі

Україна двічі брала участь у фінальній частині чемпіонату Європи, але потрапити у плей-офф головній команді країни досі не вдавалося. На домашньому Євро-2012 ми пропустили вперед Англію та Францію, а у 2016-му ганебно посіли останнє місце у квартеті з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією.

Як національна збірна виступить на наступному великому турнірі? Голосуйте!