Яке місце посяде збірна України на груповому етапі Євро-2020?
Влітку наступного року команда Андрія Шевченка зіграє у фінальній стадії перенесеного чемпіонату Європи.
Збірна України дізналася всіх суперників на груповому етапі Євро-2020. Спершу "синьо-жовті" зустрінуться з Нідерландами в Амстердамі, потім зіграють з Північною Македонією в Бухаресті, а в останньому турі там же поміряються силами з Австрією.
Євро-2020: календар матчів збірної України в груповому турнірі
Україна двічі брала участь у фінальній частині чемпіонату Європи, але потрапити у плей-офф головній команді країни досі не вдавалося. На домашньому Євро-2012 ми пропустили вперед Англію та Францію, а у 2016-му ганебно посіли останнє місце у квартеті з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією.
Як національна збірна виступить на наступному великому турнірі? Голосуйте!