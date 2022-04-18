"Яке лицемірство. Весною 2014-го близько 10 наших хлопців були забанені на Донбас Арені за пісню "Путін – ху*ло". Далі, база даних з ультрас Шахтаря, яку збирала Донбас Арена (незаконно), опинилась у російських окупантів…

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Пане Палкіне, чи розбанила відвідини Донбас Арени адміністрація стадіону хлопців з ультрас Шахтаря за пісню про Путіна? Пане Палкіне, чи поніс хтось покарання зі служби безпеки Донбас Арени за збір і, головне, злив даних російським окупантам навесні 2014-го?", – йдеться у зверненні ультрас Шахтаря у твіттері.

Зауважимо, що менеджмент Шахтаря після початку війни росіян проти України підкреслює проукраїнську позицію клубу. "Гірники" зараз проводять серію благодійних матчів, щоби зібрати гроші для допомоги українським біженцям.

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