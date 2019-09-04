"Якби знав, що не зіграю в Лізі чемпіонів – покинув би Ювентус", – Джан розгніваний своєю відсутністю у заявці

Півзахисник Ювентуса Емре Джан не потрапив до заявки "Старої синьйори" на сезон Ліги чемпіонів 2019/20.

"У мене немає пояснення. Саррі подзвонив мені, але розмова не протривала і хвилини. Це величезне розчарування. Я повинен грати в Лізі чемпіонів. Я шокований і злий.

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Я і мій представник вели перемовини з іншими клубами. Але після розмови з Ювентусом я вирішив залишитися за однієї умови – якщо буду грати в Лізі чемпіонів. Знав би я раніше, не залишився б в Ювентусі. Я зроблю висновки і буду спілкуватися з клубом і зі своїм агентом", – цитує Джана Bild.

Відзначимо, що у цьому сезоні Емре отримав лише 30 хвилин ігрового часу, вийшовши на поле у ​​другому таймі матчу Ювентус – Наполі (4:3).

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