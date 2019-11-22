"Якби залишився вдома, то мав би вже мільйон підписників в інстаграмі", – форвард Олімпіка похизувався популярністю

Іранський форвард Олімпіка Захеді Шахаб розповів чому у нього найбільше підписників в інстаграмі серед усіх гравців команди – 118 тисяч.

"Я виступав за Персеполіс – найпопулярніший клуб не тільки в Ірані, але і в Азії. У клубу понад 40 мільйонів фанатів по всьому світу. Думаю, якщо б я залишився там, то у мене б вже давно було більше мільйона підписників.

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Іноді виникали ситуації, коли я страждав від такої популярності. Насправді, це велике випробування. Одного разу я не забив вирішальний пенальті в кубковому матчі, і наша команда вилетіла з турніру. В той день я отримав більше 10 тисяч гнівних коментарів і погроз тільки в інстаграмі. Мені довелося піти з усіх соцмереж. Було дійсно важко", – цитує Шахаба офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Шахаб перейшов в Олімпік влітку цього року. Попередньою командою 24-річного гравця був ісландський ІВБ. В поточному сезоні форвард зіграв 8 матчів в УПЛ і не забив жодного гола.

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