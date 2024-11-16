Вінгер збірної України Михайло Мудрик прокоментував нічию з Грузією (1:1) і свій "асист" на автогол Кверквелії.

"Після обіграшу підняв голову і побачив Довбика. Якби захисник не зіграв, то він би там розстрілював ворота.

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Знали заздалегідь, що буде важка гра. Погодні умови були нелегкі, ми ментально готувалися до цього. Треба було трохи часу, щоб призвичаїтися до поля – і потім вже нормально було", – резюмував Мудрик в коментарі Суспільному.

Нагадаємо, попереду в команди Реброва залишився один тур групового етапу Ліги націй. 19 листопада Україна зіграє на полі Албанії.

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