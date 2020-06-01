"Якби його Кличко вдарив, він би не впав": Кварцяний розкритикував Степаненка за скандальний епізод під час Класичного

Відомий український тренер Віталій Кварцяний оцінив перемогу Шахтаря над Динамо (3:1) та прокоментував скандальне падіння Тараса Степаненка.

"Результат матчу цілком логічний. Шахтар виглядав кваліфікованішим, хоча перший тайм десь був за Динамо, у співвідношенні, я думаю, 51 на 49 на користь киян.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Можливо, ритм гри порушила ситуація зі скасованим голом Сидорчука – чисто непомітний навіть не удар, а, я б сказав, мажорний хід Попова, який зачепив Степаненка. Вважаю Тараса одним з найкращих гравців матчу, але такі падіння не прикрашають. Думаю, якби його Кличко вдарив, то він би не впав.

Тарас – хлопець кремезний, грав у Запоріжжі, справжній козак. А тут взяв і так впав артистично. Падіння ж ні на що не впливало, адже м'яч вже відскочив, безпосередньо за нього боротьби вже не було. А Сергій Сидорчук забив хороший гол. Поштовхи, метушня в штрафному – це звичайне явище.

Та я відразу зрозумів, що нічого там не було. Звичайно, це моя суб'єктивна думка. Однак факт незарахованого гола так чи інакше, але на гру вплинув. Адже забитий м'яч додає впевненості гравцям", – поділився Кварцяний в коментарі Footboom.

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