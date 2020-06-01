toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО ТАРАС СТЕПАНЕНКО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Якби його Кличко вдарив, він би не впав": Кварцяний розкритикував Степаненка за скандальний епізод під час Класичного

14:34 242 Читать на русском
"Якби його Кличко вдарив, він би не впав": Кварцяний розкритикував Степаненка за скандальний епізод під час Класичного
Тарас Степаненко / фото ФК Шахтар

Відомий український тренер Віталій Кварцяний оцінив перемогу Шахтаря над Динамо (3:1) та прокоментував скандальне падіння Тараса Степаненка.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Результат матчу цілком логічний. Шахтар виглядав кваліфікованішим, хоча перший тайм десь був за Динамо, у співвідношенні, я думаю, 51 на 49 на користь киян.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Можливо, ритм гри порушила ситуація зі скасованим голом Сидорчука – чисто непомітний навіть не удар, а, я б сказав, мажорний хід Попова, який зачепив Степаненка. Вважаю Тараса одним з найкращих гравців матчу, але такі падіння не прикрашають. Думаю, якби його Кличко вдарив, то він би не впав.

Тарас – хлопець кремезний, грав у Запоріжжі, справжній козак. А тут взяв і так впав артистично. Падіння ж ні на що не впливало, адже м'яч вже відскочив, безпосередньо за нього боротьби вже не було. А Сергій Сидорчук забив хороший гол. Поштовхи, метушня в штрафному – це звичайне явище.

Та я відразу зрозумів, що нічого там не було. Звичайно, це моя суб'єктивна думка. Однак факт незарахованого гола так чи інакше, але на гру вплинув. Адже забитий м'яч додає впевненості гравцям", – поділився Кварцяний в коментарі Footboom.

"Степаненко симулював – це дуже некрасиво": чому Бущан не врятував Динамо, фантазії із Циганковим і сумнівний пенальті

blog_ava
Ярмоленка сватають у несподіваному напрямку – ЗМІ оцінили реальність трансферу
14:08
3867
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
45
хв
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук