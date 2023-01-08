"Це не той результат, на який ми розраховували. Я задоволений частиною нашого матчу, тим як ми грали, моментами, які ми створювали. Я задоволений тим, що бачив у певних ситуаціях. Ви бачили, що гравці вже виконували дещо з того, що ми хочемо бачити, комбінації, які ми хочемо бачити. Ми створили хороші моменти і забили хороший гол.

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Звичайно, попереду ще багато наполегливої роботи, яку ми зробимо найближчими днями. Нам ще потрібно дещо налаштувати, але загалом я задоволений як тренер. Знову ж таки це не через результат, а тому, що я бачив, що хлопці вже багато чого взяли з тренувань за такий короткий час, і це мене тішить.

Мені також сподобалося наше ставлення до цього матчу, інтенсивність. Якщо ми реалізовуватимемо моменти, ви можете поїхати додому інакше, але це футбол. Можливо, вдасться перемогти наступного разу. З іншого боку, ми також проаналізуємо пропущені голи, тому що це теж важливо. Матс Рітс вирішив віддати пас в позиції, з якої він, можливо, сам пробив би краще. Але якби Яремчук забив, ми б це не обговорювали", – цитує Паркера офіційний сайт Брюгге.

Додамо, що Брюгге в дебютному матчі Паркера програв Генку (3:1). Роман Яремчук вийшов на заміну та не реалізував супершанс.

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