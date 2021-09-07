"Команда – це найголовніше, і я повинен вміти допомагати молодшим гравцям. Переговори не забрали багато часу. Я розмовляв зі спортивним директором, і він передав всю свою мотивацію. Я відчував любов фанатів ще до приїзду.

Рібері став гравцем новачка Серії А

Я почуваюся добре, але я тут не для того, щоб розважатися. Мені ще багато потрібно довести. Серія А – складний чемпіонат, тому мені доведеться постаратися. Одному легко тренуватися, а ось з командою – не так просто. Постараюся якомога швидше набрати форму.

Я живу футболом. Якби я жив заради грошей, то мене б тут не було", – наводить слова Рібері Football Italia.

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