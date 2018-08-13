"Якби я прагнув шалених заробітків, залишався б працювати в Ювентусі", – Раванеллі розповів про життя в Україні

Наставник Арсенала-Київ Фабріціо Раванеллі в ефірі телеканалу "Футбол 1" розповів про своє життя в Україні.

У програмі "Великий футбол" один із сюжетів був присвячений Фабріціо Раванеллі. "Футбол 24" пропонує вашій увазі найцікавіші цитати італійського фахівця.

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"Не відчуваю себе суперзіркою. Я не ікона. Передусім я проста людина, відданий сім’янин і хороший друг. У минулому непоганий гравець, а зараз все ще тренер-початківець".

"На багатьох сайтах прочитав, що приїхав сюди заради грошей. Якби я прагнув шалених заробітків, залишався б і далі працювати в Ювентусі. Але коли отримав пропозицію з України – вирішив, що це хороший майданчик для поновлення своєї тренерської кар’єри".

"У мене на Батьківщині в Перуджі – своя піцерія, яка називається Одинадцять – на честь мого ігрового номеру. Усі страви у меню носять назви великих чемпіонів – Раванеллі, Матерацці, Россі, Марадона тощо".

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"Футбол – не настільки складна справа, вона не спустилась до нас з космосу. Мені імпонує простий футбол, який сповідує Массіміліано Аллегрі".

"Ніколи не переїдаю і не вживаю алкоголь. Адже ненавиджу великий живіт. За місяць тут поки не куштував українських страв. Навіть коли у Франції жив значно довше, жодного разу не пробував жаб’ячих лапок. Я звик лише до італійської кухні".

"Я хотів би, щоб всі розуміли, на які жертви я пішов, залишивши родину. Дружина та троє синів – найголовніше для мене в житті. Але футбол – найпрекрасніший спорт у світі. І я хотів би досягти чогось не лише як гравець, а й як тренер".