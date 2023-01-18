"Я був розчарований людським ставленням. Збоку у мене складається враження, що Карім Бензема дратував багатьох людей. Ви, гравці, ви повинні йти на війну за партнера. Візьмемо випадок Ді Марії, який отримує травму протягом чемпіонату світу, грає у фіналі та забиває нам гол. Це відповідальність тренера. Я думаю, що Дешам завжди ставить команду вище за гравця. Але також було сказано, що ви, гравці, деякі з вас були злі, ревниві, і що він затьмарював вас. У нас є володар “Золотого м’яча”. Якби я був там, ми б не починали їсти без нього.

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Ви припускаєтеся тієї ж помилки, що й чемпіони світу 1998 року, які вважали, що збірна Франції належить їм. Команда Франції належить усім. Ви хочете вирішувати, хто прийде, хто має прийти. Вам це не потрібно. Кожного разу, коли Бензема викликають у збірну, він не почувається бажаним. Каріме, мені дуже, дуже погано через це", – сказав Евра у відео.

Нагадаємо, Карім Бензема не зміг взяти участь в матчах чемпіонату світу через травму. Преса активно писала, що проти гравця мадридського Реала були налаштовані декілька футболістів збірної Франції. Після ЧС-2022 Бензема оголосив про завершення міжнародної кар’єри.

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