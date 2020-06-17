"Якби він мені "напхав", то це навіть смішно виглядало б": Рудько сумнівається в капітанських здібностях Циганкова

Колишній голкіпер Динамо Артур Рудько вважає, що хавбек киян Віктор Циганков – не найкращий кандидат для ролі капітана.

"Був Ярмола, то грали добре, а щойно залишилися без нього... Він був капітаном поза полем і на полі, справжній лідер. Зараз, порівнюючи ситуацію, коли я був у Динамо, то такого лідера, як Ярмола, я не бачив. Є Сидорчук, є Бойко, які по старшинству зобов'язані брати цю роль на себе. Вони нібито справляються, але Ярмола, відверто кажучи, тягнув на собі. Плюс легіонери які були – Віда, Велозу, Даніло.

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Рішення призначити Циганкова капітаном, по-моєму, було особисто Хацкевича. Не беруся стверджувати на 100 відсотків. При всій повазі до Віті, я прекрасно до нього ставлюся, він хороший футболіст і прогресує, але капітан – не той, хто у дворі краще за всіх у футбол грає, а той, кого слухають і поважають. У Віті є повага, але...

Я при ньому грав, конфліктів з ним не було, але якби він мені "напхав", це навіть смішно виглядало б з боку. Капітаном повинен бути, наприклад, така людина як Олег Лужний. Романовича, думаю, слухали б всі. Ось таким, на мою думку, повинен бути капітан. Хто зараз? Крім Сидора не бачу людей. Але він за характером більш спокійна людина, і через це йому важко "напхати" комусь", – сказав Рудько в інтерв'ю SportarenaTV.

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