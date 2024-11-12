Після отримання "Золотого м'яча" півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі відсвяткував цю подію у себе вдома в колі друзів.

Кадри з домашньої вечірки Родрі потрапили в Інтернет. На відеозаписі видно, як хавбек збірної Іспанії співає пісню Bella Ciao, вставивши в приспів ім'я Вінісіуса: "Vinícius ciao, ciao, ciao, ciao". Після цього півзахисник зазнав критики з боку вболівальників Реала.

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"Я поважаю Вінісіуса. Люди повинні розуміти, що це сталося в домашній атмосфері, це була домашня вечірка. Якби в будинку у кожного була камера... Я не хотів нікого образити, між мною і Вінісіусом здорове суперництво. Я хотів би ще раз підкреслити, що я поважаю Вінісіуса", – цитує Родрі Partidazo de COPE.