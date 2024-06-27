Захисник збірної Бельгії Ян Вертонген прокоментував нічию з Україною та свист фанатів з трибун на Євро-2024.

"Я не хочу наговорити дурниць. Ми вийшли в плей-офф. Тому я думав розділити святкування з вболівальниками. Мене все це здивувало, бо особисто я задоволений. Ми ж програли перший матч Словаччині. Якби Україна наприкінці матчу забила – ми б просто вилетіли.

Бельгійські фани присоромили свою збірну після нічиєї з Україною – де Брюйне психонув

Плей-офф – це не даність. Потрібно пам'ятати. Розчарування допускається, футболісти також це відчувають, бо не виграли групу, не забили. Але таку реакцію зустрічаю вперше. Гравців шокували дії фанів.

Я розумію вболівальників. Вони хочуть бачити перемоги в кожному матчі, домінацію, 6-7 голів. Але вони повинні розуміти, що на чемпіонаті Європи важкі суперники. Маленьких команд більше немає.

Думаю, що це разова акція, а фани підтримають нас у понеділок. Ми пройшли далі, щоб вони насолодились ще одним матчем", – цитує Вертонгена Algemeen Dagblad.

Розписавши нульову нічию з Україною в третьому матчі групового етапу, "червоні дияволи" почули свист з трибун від своїх вболівальників. Бельгія потрапила в плей-офф з другого місця групи. Суперником в 1/8 фіналу стане Франція.

Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії – цікаві ідеї, велике бажання, історична невдача